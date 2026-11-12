电视剧《艾米丽在巴黎》的女主角阿什莉·帕克身着乌克兰品牌的服装亮相

因出演电视剧《艾米丽在巴黎》而闻名的美国女演员阿什莉·帕克，在该剧最终季的预告片中身着乌克兰品牌的服装出镜。 该品牌创始人兼设计师凯瑟琳·亚历克萨在Threads上的博客中透露了这一消息。

凯瑟琳·亚历克萨分享了她的感受，并透露《艾米丽在巴黎》的女主角阿什莉·帕克（饰演明迪·陈）穿上了她设计的紧身胸衣。 该剧新季在希腊取景拍摄，其中一幕中，这位女演员身穿乌克兰设计师设计的束身衣。

“我高兴得无法用言语表达。新季《艾米丽在巴黎》的预告片已经发布，我的束身衣在希腊的镜头中已经出现在明迪身上了。 我迫不及待想等到12月24日，一睹这幕场景的全貌。我要让乌克兰设计师崭露头角，”这位设计师表示。

该品牌创始人还讲述了她的束身衣如何落入这位影星手中的经过。原来，她曾在Instagram上给这位女演员发过消息，随后收到了积极的回应。 最终，这位设计师联系了这位明星的造型师，并将自己品牌的紧身胸衣寄给了他。“我直接在Instagram上给明迪（阿什莉）发了消息，她一个月后才回复，但即便如此我还是很感激，这完全出乎意料。 她给了我造型师的联系方式，我就把束身衣寄到了洛杉矶，”凯瑟琳·奥莱克萨在自己帖子的评论区中分享道。

此前，海蒂·克鲁姆身着乌克兰品牌的礼服，在纽约庆祝了餐厅开业三周年。

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