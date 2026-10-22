乌克兰铁路公司（UZ）新一轮的票价上调可能摧毁该铁路的货运基础

乌克兰铁路公司（“乌克兰铁路”）自1月起可能将货运运费上调15%，这可能会导致工业生产萎缩，并使铁路公司自身失去相当一部分货运客源。

乌克兰国际商会（ICC Ukraine）主席弗拉基米尔·谢尔库诺夫表示，上半年货运量已下降6.2%。

据他介绍，过高的物流成本正威胁着冶金企业和采矿选矿联合企业，这些企业历来为乌克兰铁路公司贡献了高达40%的货运收入。

乌克兰国际商会提议，在战时状态结束前暂停上调货运费率，并确保其计算方法透明化。 此外，该组织主张由国家补贴客运亏损，并为位于前线150公里半径范围内的企业提供优惠票价。

该组织还建议与欧洲铁路公司和港口协商，为乌克兰出口商提供更低成本的陆路物流服务。

此前，“乌克兰铁路”已将货运费率上调了30%。ICC乌克兰分会警告称，运输成本的进一步上涨可能会加剧乌克兰工业面临的问题，并导致出口萎缩。

来源：ICC Ukraine。

值得一提的是，乌克兰铁路公司已为员工搭建了超过280个移动避难所。

乌克兰铁路公司将从2026年10月20日起取消多趟列车。

由于遭遇炮击，乌克兰铁路公司调整了开往苏姆和洛佐瓦的列车运行方案。

乌克兰铁路股份公司已就RELINC项目框架内1亿美元的赠款融资达成协议。

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