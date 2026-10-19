乌克兰钢铁公司Metinvest首席执行官尤里·雷任科夫呼吁欧盟取消对乌克兰钢铁进口的限制，或为乌克兰设立单独的豁免。他对BBC News表示，在战争期间，进入欧洲市场对该行业的生存至关重要。

欧盟新配额

欧盟近日对钢铁进口实施限制，以保护集团成员国生产商免受包括来自中国和土耳其的廉价产品冲击。可免税进口至欧盟的钢铁数量被限制为每年1830万吨。这比2024年减少47%。

尽管乌克兰与欧盟之间有自由贸易协定，但这并不妨碍欧盟采取单独的贸易保障措施。雷任科夫认为，尽管爆发了全面战争，乌克兰仍被纳入总体限制制度，这是不公平的。

乌克兰冶金行业估计，对欧盟的钢铁出口最终可能减少约50%至60%。一名欧盟委员会代表表示，在制定政策时已考虑到乌克兰的困难处境。他还指出，乌克兰的单独配额保障了金属出口，但其水平低于往年。

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战争造成的行业损失

在作为侵略国的俄罗斯联邦于2022年发动全面入侵之前，冶金业和采矿业贡献了乌克兰约10%的国民收入及其三分之一的出口。欧盟是乌克兰钢铁的主要买家。

雷任科夫表示，自战争开始以来，所有乌克兰钢铁厂都遭受了俄罗斯的袭击，且近期袭击有所加剧。9月的某一时刻，乌克兰约150年来首次没有生产一吨钢铁。他还报告称，自战争开始以来，近800名Metinvest员工丧生。

该公司改善了企业内的有顶区域，员工可在防空警报期间在那里避难。雷任科夫预计，即将到来的冬季可能成为该国历史上最艰难的冬季之一，而可供该行业进入的欧盟市场缩减将使其生存更加困难。

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