加拿大警告美国钢铁公司 Cleveland-Cliffs，由于其计划在安大略省裁减多达500名 Stelco 员工，该公司可能面临出售其加拿大资产的要求。加拿大工业部长梅拉妮·乔利表示，该公司必须履行其在2024年收购 Stelco 时作出的保留就业岗位承诺。

可能采取法律行动

据阿纳多卢通讯社报道，乔利在多伦多加拿大俱乐部发表讲话时表示，Cleveland-Cliffs 必须保留加拿大的就业岗位，否则将面临出售其加拿大资产的可能。

加拿大政府此前已警告称，可能会因计划中的裁员采取法律行动。乔利在演讲后告诉记者，当局已聘请律师处理此案。

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公司立场

加拿大政府表示，Cleveland-Cliffs 承诺保留 Stelco 的就业岗位，这是根据《加拿大投资法》于2024年批准该公司收购该企业的条件。

Cleveland-Cliffs 首席执行官洛伦索·贡萨尔维斯在接受 BNN Bloomberg 采访时批评了渥太华的反应。他表示，计划中的裁员将是暂时的，并且由于美国总统唐纳德·特朗普政府对加拿大实施的关税而有必要。他还指责加拿大政府采用施压和迫害手段。

乔利表示，渥太华寻求保护加拿大工人，并确保外国投资者履行其承诺。

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