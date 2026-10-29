意大利最高法院驳回了针对要求在10月底前停止塔兰托前ILVA钢铁厂炉窑运行的命令提出的上诉。政府任命的企业管理人及其所有者AdI S.p.A.曾试图对热加工生产关闭提出异议，ANSA English报道。

米兰法院的裁决

米兰一家法院于7月作出了最初裁决。该法院支持了一个家长协会成员和一名患有罕见基因突变儿童基于健康考虑提出的申请。

法院裁定，若不清除厂区内全部石棉，并采取措施将颗粒物排放降至安全水平，则须在三个月内停止热加工生产。

企业的未来

该裁决加剧了围绕塔兰托工厂未来、其脱碳计划实施以及向电力生产转型的不确定性。报道指出，人们担忧数千个工作岗位可能流失。

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8月，意大利钢铁联合会Federacciai理事会授权其主席安东尼奥·戈齐代表意大利企业财团向当局表示，有意收购前ILVA工厂。总理焦尔吉娅·梅洛尼领导的政府并未排除国家参与的可能性。印度Jindal集团、捷克CE Industries以及美国私人投资集团Flacks也表达了购买该企业的兴趣。

塔兰托工厂曾是欧洲最大的钢铁企业，近年来面临经济困难，并与普利亚大区这座港口城市较高的癌症发病率相关联。本周早些时候，检察官申请对AdI前董事长兼首席执行官露西亚·莫尔塞利、前工厂负责人亚历山德罗·拉比莱，以及环境机构Ispra负责检查战略设施部门的主管弗朗切斯科·阿斯托里实施居家监禁。该申请涉及该企业在2022至2023年的潜在致癌排放。

在ArcelorMittal集团对该公司的冲突性持有期结束后，AdI于2024年初被移交给国家控制的管理机构。

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