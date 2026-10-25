在智利，铜价本周下跌1.23%，至每磅6.54美元，即每吨14,415美元。智利安托法加斯塔地区Centinela铜矿为期10天的罢工结束是原因之一，The Rio Times援引智利国家铜业委员会Cochilco的消息报道称。

罢工后的协议

罢工于10月7日在政府调解未果后开始。共有709名Minera Esperanza和Distrito Centinela工会成员参与，占矿山运营商自有员工的22%。工人称，他们获得的报酬低于另一工会中担任类似职位的同事；公司否认存在歧视。

10月18日，工会宣布批准一份新合同：在投票率为97.32%的情况下，94.49%的投票参与者投票支持该合同。该协议期限为36个月，规定发放2,400万智利比索、约合2.41万美元的奖金，并改善工资和社会福利。Minera Centinela表示，在罢工期间其生产维持在正常水平。

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影响市场的因素

根据Cochilco的数据，劳资纠纷的结束降低了智利短期劳工风险。与此同时，委员会称金属库存增加是对报价的关键压力：伦敦金属交易所仓库库存一周内增加17.9%，至273,750吨。伦敦、纽约和上海的可见库存总量增加2.8%，至1,051,897吨。

Cochilco评估称，科技股下跌、对人工智能支出的疑虑、较高的油价以及美国房地产市场疲软的数据，也影响了投资者情绪。同时，中国买家的采购以及截至9月30日的季度中BHP铜产量同比下降19%，在一定程度上遏制了价格下跌。

由Antofagasta Minerals旗下Minera Centinela运营的Centinela在2025年生产了240,400吨铜。自2026年初以来，该金属的平均价格为每磅6.13美元，比2025年同期高40.26%。

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