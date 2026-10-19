英国钢铁企业的电力成本与法国相比的差距已扩大至接近每兆瓦时30英镑。行业游说组织UK Steel的一项分析显示，这是三年来的最高水平，《卫报》报道。

去年，这一差距为每兆瓦时18英镑；而在2022年俄罗斯入侵乌克兰后全球天然气市场危机期间，差距曾达到每兆瓦时153英镑。与此同时，今年英国和德国钢铁企业之间的价格差距略有缩小，降至约每兆瓦时12英镑。

天然气价格的影响

据该报报道，在美国和以色列与伊朗的战争背景下，全球天然气价格飙升，英国电价上涨进一步加剧。伊朗为回应美国总统唐纳德·特朗普的轰炸行动而关闭霍尔木兹海峡，导致天然气价格上涨。

分析人士将英国较高的电价与该国对燃气发电的依赖联系起来。在英国市场，天然气批发价格也决定了来自生产成本低得多的能源的电力价格，其中包括风力和太阳能发电站。法国的价格主要取决于核能发电，而煤炭在德国的电力生产中仍发挥重要作用。

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限制价格的提议

与欧洲生产商的比较对英国钢铁行业尤为重要，因为该国价值约30亿英镑的钢铁出口中，约75%供应给欧盟。

UK Steel首席执行官彼得·布伦南表示，直接补贴是支持钢铁企业的唯一方式。该组织提议设定电价上限；据其估计，这将每年花费约5100万英镑。若价格超过上限，国家将补偿差额；而当价格低于上限时，行业将向政府返还资金。

政府表示，正在为超过1万家制造企业将电费最多降低25%，并将数百家能耗最高企业的成本每年减少约10亿英镑。

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