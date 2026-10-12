South32已开始与员工和承包商就澳大利亚北领地格鲁特艾兰岛Groote Eylandt Mining Company（GEMCO）锰矿可能进行的裁员展开协商。该企业受到多个雨季强降雨、洪水以及生产成本急剧上升的影响。

据澳大利亚广播公司新闻报道，在近年来生产成本上涨超过80%后，GEMCO需要削减1.29亿美元成本。同时，在获得监管批准的前提下，该企业计划在未来两年内投入约1亿美元建设新的水利基础设施。

洪水的后果

2024年3月，热带气旋“梅根”对该矿山和岛屿造成严重影响。积水灌满露天矿坑，强降雨损坏了一座重要桥梁和数条道路。地下水持续渗入矿坑也影响了局势。

同年，在一次高潮期间，气旋将满载散货船MV Anikitos撞向格鲁特艾兰岛的货运码头，导致该设施被毁。该岛的锰矿石出口直到2025年才恢复。

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与员工协商

South32表示，由于运营条件更加困难且成本压力加大，公司已完成对GEMCO运营情况的内部审查。公司重新评估了人员需求，并开始与可能受变动影响的员工和承包商协商。该公司还表示，将考虑把员工调往其他岗位的可能性。

代表GEMCO员工的两个工会的代表认为，裁员可能首先影响办公室员工。建筑、林业和海事雇员工会北领地分会的一名代表表示，该组织正在关注这些变动是否会影响体力劳动者。工会代表称，South32管理层应在本周末前向员工提供更多信息。

根据GEMCO的集体劳动协议，公司在进行重大组织变革前必须开展协商。该协议将于2027年底到期。当地原住民土地委员会估计，该岛的采矿活动可能在未来10年内结束。

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