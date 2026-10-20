澳大利亚塔斯马尼亚州政府批准向Liberty Bell Bay锰厂提供最高2000万美元的贷款，尽管一份内部文件将该交易的所有风险类别评估为高风险。这笔资金原计划用于购买矿石并恢复该企业运营；该厂是全国唯一的锰厂，据澳大利亚广播公司新闻报道。

贷款风险

2025年7月，塔斯马尼亚州总协调员约翰·佩里告知当局，Liberty Bell Bay可能在月底前耗尽可用资本。他建议紧急向该企业提供贷款，并指出，如果没有立即获得资金，工厂将无法恢复运营的风险极高。

文件还指出，来自GFG Group的工厂所有者可能没有能力或不愿向企业注入资本。总协调员办公室将贷款的所有风险类别评估为高风险。尤其是，该办公室警告称，担保品价值可能无法覆盖全部未偿还金额，因此政府可能无法收回全部资金。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府的选项

与此同时，文件得出结论，不作为的后果可能更为严重。政府官员估计，如果工厂未能恢复运营，Liberty Bell Bay关闭每年可能对该州经济造成5亿美元的影响。

除贷款外，考虑的选项还包括拒绝提供财政支持、通过美国私募股权公司White Oak协助以“具备偿付能力”的方式出售该企业，以及提供一笔较小贷款，条件是设立担保，从而可以启动对工厂的外部管理。White Oak方案被认为规模超过所需，且无法为塔斯马尼亚州政府提供适当价值。另一方案可能不被GFG接受。

该厂于2026年7月停止运营，随后被清算；超过200名员工失业。管理人EY Parthenon认为，该公司可能早在2025年5月1日就已无力偿债。与此同时，Liberty Bell Bay的董事于2025年8月向政府提交了一份签署的偿付能力声明。塔斯马尼亚州商业、工业和资源部长费利克斯·埃利斯表示，该贷款已获得担保，资金被直接转给矿石供应商；州政府指定的管理人员正试图通过出售作为担保的矿石收回资金。

关注我们在