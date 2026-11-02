美国总统唐纳德·特朗普9月底宣布，Mesabi Metallics公司计划投资150亿美元，在艾奥瓦州建设一家钢铁厂。据他表示，该设施可能成为美国最大的钢铁厂。与此同时，潜在选址附近韦弗镇的居民和工会代表怀疑该项目能否实施，《卫报》报道。

白宫估计，该工厂在建设期间可创造6000个就业岗位，投产后还将创造1750个就业岗位。白宫将该项目预计带来的经济活动估值为950亿美元。

宣布一个月后，人口为142人的韦弗镇居民尚未看到施工开始的迹象，也没有看到密西西比河附近道路上出现施工设备。该设施的确切位置仍未公布。

税收优惠和计划投产

艾奥瓦州议会中的共和党多数派迅速批准为该项目提供14亿美元税收优惠。Mesabi Metallics发言人查尔斯·萨顿表示，公司预计将在艾奥瓦州东部的一处地点于2030年开始生产钢铁，具体地点将很快公布。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Mesabi Metallics是一家位于明尼苏达州的公司，隶属于印度企业集团Essar Group。代表艾奥瓦州东南部的共和党联邦众议员玛丽安内特·米勒-米克斯表示，该项目肯定会实施，尽管选区代表和公司仍在讨论细节。

中期选举前的疑虑

特朗普的宣布距离美国国会中期选举仅一个多月。韦弗位于一个被认为是该州竞争最激烈的选区之一。

韦弗一家酒吧和餐厅的老板迈克·斯特罗姆表示，他查阅了公开记录，但没有发现可能表明正在为建设做准备的土地出售数据。他指出，只有看到项目实施的实际迹象时，才会相信这个项目。

关注我们在