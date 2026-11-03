意大利塔兰托已开始关闭原Ilva钢铁厂高炉的作业。该公司于11月3日星期二通知了工会，ANSA English报道。

关于热加工生产的法院裁决

此次关闭是在意大利最高上诉法院上周驳回该企业政府任命管理人和拥有该工厂的AdI S.p.A.公司的上诉后开始的。他们对关闭热加工生产提出了异议。

7月，米兰一家法院批准了一项基于健康保护理由提出的申请，申请人包括一个家长协会的成员和一名患有罕见基因突变的儿童。法院裁定，若不清除场地内全部石棉，并采取措施将颗粒物排放降至安全水平，则必须在三个月内停止热加工生产的运营。

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出售前景存在不确定性

该工厂的未来、其脱碳计划以及转向电力生产仍不确定。这同样关系到该企业及其供应商数千名员工的工作岗位。

据意大利媒体报道，此前曾表示有意收购该企业、由钢铁联合会Federacciai牵头的意大利企业联盟，可能不会提交收购其冷轧生产业务的申请。Federacciai主席安东尼奥·戈齐表示，最终决定尚未作出，并将在作出决定后公布。

提交具有约束力报价的截止日期为11月8日。印度Jindal集团、捷克CE Industries以及美国私募投资集团Flacks也曾表示有意收购该企业。总理焦尔吉娅·梅洛尼领导的政府没有排除国家参与的可能性，并援引钢铁行业的战略重要性。

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