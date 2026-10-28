美国34名众议院民主党人呼吁联邦贸易委员会（FTC）调查有关Dollar General、Family Dollar、7-Eleven和Circle K连锁店价格虚高的报道。10月28日的信函致函FTC主席安德鲁·弗格森，据《卫报》报道。

货架标签与收银价格之间的差异

这一呼吁是对该报调查的回应，该调查发现了大量货架价格与收银金额不一致的情况。根据记者的数据，Dollar General在三年内未通过23个州超过4,300次价格准确性检查。其规模较小的竞争对手Family Dollar在20个州未通过2,100次此类检查。

7-Eleven和Circle K门店也记录到类似差异。消费者投诉以及州和地方政府的检查涉及零食、饮料、卫生用品、烟草制品和药品的价格。根据调查，在一些门店，加油机上的汽油价格高于大型路边标牌上标示的价格。

信函作者表示，记录到的违规行为并不局限于个别地区或少数几家门店，可能表明这些公司的运营存在系统性问题。四家连锁企业均在向《卫报》提供的书面评论中表示，它们致力于确保收银价格与货架标签价格一致。

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针对Dollar General的诉讼

国会议员的信函是在FTC与20个州对Dollar General提起联邦诉讼两天后发出的。诉讼指控该公司存在不准确的定价做法，原告称这影响了数百万笔购买。文件还称，该公司多年来一直知道这一问题，但未予解决。

Dollar General表示，计划在法庭上积极抗辩。该公司称，其致力于实现百分之百的价格准确性，并在FTC调查期间与其合作。

国会议员强调，在服务不足地区和农村地区，此类商店往往是人们购买食品和生活必需品的最近场所。他们认为，这加重了零售连锁企业确保价格准确的责任。

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