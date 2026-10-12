预测市场已彻底突破加密货币小圈子的局限，演变为一个交易额达数十亿的全球性金融产业，其中人类的悲剧被实时变现。 针对政治动荡、政变以及军事行动启动日期的投注，在社会上引发了越来越多的愤慨。

根据路透社/益普索（Reuters/Ipsos）的一项调查，69%的民主党人和61%的共和党人坚决反对利用预测市场从选举中牟利。 民众谴责利用政府决策或军事命令的发布进行投机牟利的行为。

然而，公众的谴责却无法阻止巨额资本的涌入。 仅在2026年的头几个月，去中心化平台Polymarket的交易量就超过了数十亿美元，而华尔街的传统玩家也开始积极投资此类初创企业。 哪里有大笔资金涌入，客观的距离便瞬间消失。

军方官员将自有资金投入他们能够直接参与的特别行动，前线分析图表沦为金融操纵的工具，而支付决策则由匿名加密代币持有者来决定。

UA.News将为您解析：预测行业领军企业的商业模式有何差异，区块链预言机的运作机制如何，谁通过内幕交易机密数据获利以及获利多少， 以及为何恰恰是乌克兰前线引发了政治博彩领域最严峻的伦理丑闻。

Polymarket与Kalshi之间的结构性鸿沟

政治预测市场的运作机制与传统博彩公司截然不同。 参与者购买特定结果的股份（例如，针对“美军是否会入侵伊朗？”这一问题，选择“是”或“否”），其价值在0至1美元之间波动。 如果事件得到文件证实，获胜结果的股份将按1美元结算，为其持有人带来净利润。

合约的当前价格反映了市场对概率的集体评估：如果合约交易价格为65美分，则市场对其发生的概率评估为65%。

在这项新兴经济中，两家理念截然不同的平台——Polymarket和Kalshi——成为了领军者。 在巴拿马注册的Polymarket公司基于Polygon区块链构建。它不要求用户验证收入或绑定银行账户，仅接受加密货币存款，并提供零交易佣金。

由于缺乏严格的监管，该平台得以推出数千个颇具争议的交易市场，从对战术核武器使用的押注，到非洲各国军事政变的确切日期，不一而足。

相比之下，Kalshi则在传统金融体系中走了一条漫长的合法化之路。 该公司在美国司法管辖范围内运营，受美国商品期货交易委员会（CFTC）严格监管，且仅使用法定美元进行交易。 2024年秋季，Kalshi取得了一场史无前例的法律胜利。

哥伦比亚特区上诉法院正式裁定，CFTC在试图将政治合约归类为普通赌博活动并禁止对国会选举进行投注时，超越了其职权范围。 得益于这一裁决，Kalshi在美国境内使政治交易合法化。

不过，该平台的交易品种仍保持保守——主要涵盖美联储决策、通胀指数及主要政治选举，不涉及针对武装冲突的明目张胆的投机交易。

军方如何从自身的导弹打击中获利

去中心化预测市场的主要结构性脆弱性依然在于普遍存在的内幕交易。 如果说在股票市场上，公司高管的交易受到美国证券交易委员会（SEC）的严格监管，那么预测市场却允许直接参与战斗的人员或掌握国家机密的人员从中获利。

2026年春季，在中东局势升级期间，金融分析师在Polymarket平台上发现了异常活跃的交易活动。 交易员们开始向“精确的袭击日期”押注数十万美元，而这些预测竟以令人费解的方式一一应验。

英国《卫报》在调查报道中披露，匿名投机者仅针对美国对伊朗的军事干预就设立了750万美元的投注池， 而围绕潜在停火协议的交易量则超过了2.8亿美元。

在有关军队调动的消息公开前仅几小时，便出现了巨额投注。

军方内部调查证实了最糟糕的担忧。在以色列，警方和军事检察官讯问了数名空军军官，调查他们是否利用作战情报在加密货币交易所牟利。 一名战斗机飞行员在冲突升级的准确日期赚取了4.6万美元，他在接受讯问时直言不讳地承认，其所属中队的大多数飞行员都在押注自己参与的军事行动。

两名军人因共同利用对伊朗打击行动的预测套现超过24.4万美元的净利润，随后被正式指控泄露机密信息。

加密货币钱包的匿名性实际上使得在没有国家情报机构强力干预的情况下，无法识别最终受益人。 各平台正试图借助区块链分析技术，追踪针对低概率事件的突发资金注入，但经验丰富的内幕人士会利用数百笔小额交易来掩盖其资金流向。

加密货币交易所上的乌克兰战线

由于局势变化迅速且涉及全球范围，乌克兰的战事已成为投机者在Polymarket上最赚钱的利基市场之一。 投资者们下注数百万，押注俄罗斯军队是否会在指定日期前占领某个特定城镇，或者西方伙伴是否会提供新型导弹武器。

发生概率较低（初始概率不超过35%）的军事预测有52%最终成真，而类似的政治押注命中率仅为25%。 这种异常高的准确率证实，市场上存在能够接触到机密前线情报的人员。

这一冷酷生意的顶点，是2025年秋季发生的一起与乌克兰城市相关的事件。该平台曾接受大额投注，赌注是米尔诺格拉德市中心区是否会在11月中旬的截止日期前被占领。 在该日期前夕，美国战争研究所（ISW）的一位分析师对交互式地图进行了未经授权的修改，错误地标注了俄军已深入该市内部。

仅凭这张更新后的地图，该平台的算法便认定该事件已发生，并立即向押注“快速占领”的交易者支付了收益。

次日，ISW更正了其地图，删除了虚假的推进信息，因为前线根本不存在任何视觉证据。然而，区块链上的金融交易无法撤销。 蒙受损失的Polymarket用户开始致电ISW进行威胁，指责分析师收受贿赂并为加密货币交易而蓄意操纵地图。

乌克兰研究人员对此事进行了强硬干预。据OSINT项目DeepState的代表表示，将公开地图数据用作金融博彩的裁决依据是绝对不可接受的。

地图的制作旨在向军方和民众通报实际威胁，而非服务于投机资本。 这一事件生动地展示了，数字投注的轻率如何将真实的鲜血和被摧毁的城市转化为抽象的衍生品，其中领土的丧失对某些人而言，竟成为一笔成功平仓的期货合约。

预言机的问题：匿名者如何决定数百万资金池的命运

Polymarket的决策系统为大规模滥用行为创造了额外空间。 与传统博彩公司不同——后者由特定的法人实体确定结果——去中心化市场则使用所谓的“预言机”——即UMA（Universal Market Access）协议。

当出现关于事件是否发生的争议时，由UMA代币持有者通过投票做出决定。用户持有的代币越多，其投票权重就越大。

这为腐败创造了前所未有的机会。在该平台上，无人知晓哪些钱包持有最多的UMA代币。 大玩家可能会有意积累这些资产，以便在关键时刻投票支持虚假的合约解除方案，从而在Polymarket上为自己赚取数百万美元。政治声明中的措辞模棱两可，对他们来说成了完美的掩护。

在围绕乌克兰与美国就关键材料开采达成协议的交易中，此类操纵行为表现得尤为明显。 投机者下注超过700万美元，押注该文件将在特定日期前签署。当正式协议未能达成，但官员们发布了关于深化合作的初步意向书时，交易员们开始大规模调用UMA预言机。

他们利用政界人士含糊其辞的言论，来证明协议确实存在。 由于去中心化投票系统缺乏严格的法律审查，预言机将该事件视为有效，随即向那些仅因在市场规则中发现了语言漏洞而采取最激进策略的投机者重新分配了数百万美元。

谁在掌控战争赌局

预测市场面临的主要问题在于，它们处于多个监管领域的交汇点——金融衍生品、博彩、加密货币和国际支付。 正因如此，即便在金融体系发达的国家，对于究竟可以向用户提供哪些合约，以及事件预测与赌博之间的界限究竟在哪里，也缺乏统一的监管标准。

在美国，商品期货交易委员会（CFTC）发挥着关键作用，负责监管相关金融市场。然而，将合约归类为金融工具本身，并不意味着任何投注都自动被允许进行。 围绕政治预测的监管争议表明，将现行规则应用于允许交易选举结果、军事行动或政府决策概率的产品是多么困难。

对于去中心化平台而言，情况更为复杂。即使一家公司名义上在某个国家注册，其用户、加密货币钱包、开发人员和基础设施也可能分布在数十个司法管辖区。 这使得确认交易者身份、冻结可疑资产以及追究利用内幕信息牟利者的责任变得更加困难。

另一个问题是平台本身的责任。如果交易者通过预测对军事设施的袭击而获利，这并不证明他事先知晓袭击的筹备情况。 与此同时，在事件发生前不久开立的异常大额头寸，可能成为调查其是否利用内幕信息的依据。 要进行有效的调查，不仅需要交易记录，还需要证据证明当事人从何处获得信息，以及其获取该信息是否具有合法途径。

对于乌克兰而言，这一问题具有特殊意义，因为这涉及泄露有关军事行动的敏感信息的风险。 如果围绕特定城市、进攻方向或可能的打击时间出现了金融利益，任何过早公布数据的行为都可能产生远超交易所账面平衡范围的影响。 与此同时，投注行为本身并不能证明军事机密已泄露：要得出这一结论，需要关于信息来源及具体参与者行为的经核实数据。

潜在的解决方案在于将金融监管、国际信息交流以及对那些结果取决于人员伤亡或作战进程的合约的限制相结合。

道德底线与对民主的威胁

预测市场影响力的失控扩张不仅引发了公众的愤慨，更催生了要求采取强力监管干预的呼声。 对战争、政客寿命或恐怖袭击成功与否的投注，已不再被视为汇集集体智慧的创新机制。公民们将此视为对基本伦理规范的威胁。

最令人担忧的是，此类平台正从被动观察转向对现实的主动干预。 金融投机者如今已准备好为了改变公开数据而勒索分析中心并威胁记者。当数百人明知故犯地将资金投入到扩大武装冲突中时，他们从技术上讲就对暴力升级产生了利益关联。

美国立法者越来越频繁地要求对Polymarket这类离岸加密货币交易所实施全面封锁，禁止美国公民使用。 他们的论点极其简单：社会无权允许数字投机者将国家机构的稳定性、国际条约以及军人的生命，变成不受监管的投机交易对象。

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