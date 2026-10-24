澳大利亚矿业公司South32的股东于10月15日批准向美国Alcoa出售铝业资产。这笔交易估值最高达56亿美元，不包括位于莫桑比克的Mozal铝冶炼厂；该厂自2026年3月起处于维护停产状态。

据《The Rio Times》报道，South32将保留其在Mozal的股权。Mozal位于莫桑比克首都马普托以西约20公里处。该公司曾表示正考虑剥离这项资产，但目前尚未公布买家、出售价格或可能恢复生产的日期。

Alcoa将收购哪些资产

此次出售包括位于西澳大利亚州的Worsley Alumina氧化铝厂86%的权益、位于南非的Hillside铝冶炼厂，以及巴西资产中的权益：MRN铝土矿33%的权益、Alumar氧化铝厂36%的权益和Alumar铝冶炼厂40%的权益。

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South32将获得31亿美元现金和10亿美元Alcoa新股。交易估值还包括约7.5亿美元将由买方承担的净债务，以及最高7.5亿美元取决于价格表现的额外付款。Alcoa还将承担超过10亿美元的场地清理义务。

Mozal的未来与交易完成时间表

South32持有Mozal 63.7%的股份。另外3.9%以优先股形式归莫桑比克政府所有，约32%归南非国有工业发展公司所有。该厂于3月15日在围绕可负担电价进行了多年未果谈判后进入维护停产状态。

为完成出售，South32必须获得澳大利亚、南非和其他国家的监管批准及外国投资许可。交易各方预计将在2027年上半年完成交易；相关条件必须在2027年6月29日前满足，除非双方同意延长这一期限。

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