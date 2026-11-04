11月4日，美国微芯片制造商超威半导体（Advanced Micro Devices，AMD）的股价在盘前交易中上涨7.3%。该公司预测，到2027年增长将加速，这缓解了投资者对人工智能基础设施需求持续性的担忧，亚洲新闻台报道。

自年初以来，AMD股价已上涨约126%。如果盘前涨幅得以维持，该公司的市值可能增加约580亿美元。

2027年预测

AMD首席执行官苏姿丰表示，公司预计2027年总营收将增长超过80%。根据LSEG的数据，分析师此前预测增长77%。

苏姿丰表示，AMD在整个数据中心业务中都看到了需求，包括对中央处理器和人工智能产品的需求。她说，公司已为这种扩张准备了数年。

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数据中心营收

第三季度，AMD数据中心业务部门的营收增长97%，达到85.5亿美元。这超过了分析师预期的82.0亿美元。

TD Cowen分析师认为，AMD的产品路线图及其软件生态系统的扩展，可能帮助该公司获得显著的人工智能市场份额，并巩固其作为英伟达主要替代选择的地位。与此同时，摩根士丹利警告称，由于行业短缺，不应将服务器处理器业务目前的增长视为永久性增长，尽管他们认为AMD的表现优于竞争对手。

总部位于圣克拉拉的AMD的预期市盈率约为31，而英伟达为14，博通为16.5。

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