在澳大利亚，数据中心运营商NextDC的股价在10月21日早盘下跌44%，此前该公司大幅下调了2027年收入预测，并暂停新的开发项目。据Channel NewsAsia报道，由于股价下跌，该公司的市值缩水约31亿澳元。NextDC股票成为ASX200指数中表现最差的股票，并跌至自1月18日以来的最低水平。

墨尔本接入延误

NextDC表示，其位于墨尔本的一处大型设施的电网升级延误，将使本财年约1.4亿澳元的已签约客户收入推迟至后续期间。该设施为M3数据中心，其下一次电力供应扩容目前预计将在2028年实现。

Jemena Electricity Networks因社区及其他利益相关方的反对，暂停了部分为扩大M3供电所必需的工作。该公司预计不会在2027年2月之前恢复这些工作。

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调整财务计划

NextDC将2027年净收入预测从此前的6.15亿至6.4亿澳元下调至4.75亿至5亿澳元。2027年基础EBITDA预测则从3.85亿至4.1亿澳元下调至2.45亿至2.65亿澳元。两项预测均未计入受延误影响的M3合同。

该公司还表示，将无限期推迟所有新的开发项目和土地收购。NextDC将研究释放资本的方案，包括可能出售个别开发用地，并已开始对支出计划进行详细审查。其2027年资本支出预测从52.5亿至57.5亿澳元下调至45亿至50亿澳元。

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