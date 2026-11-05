在澳大利亚，数据中心运营商NEXTDC的股价在开盘初期上涨45.8%，至9.52澳元。此前，由Goodman Group和Digital Realty拥有的一家实体提出收购该公司至多9.9%的股份。据Channel NewsAsia报道。

关于股权包的提议

路透社援引一份条款清单报道称，Goodman Group和Digital Realty提出在一笔价值约7.15亿澳元、即5.0114亿美元的交易中收购NEXTDC至多9.9%的股份。若完成该股权收购，这两家相互竞争的数据中心运营商将持有NEXTDC接近10%的股份。

NEXTDC董事会称盘后簿记建档为“投机取巧”，并表示尚未收到收购该公司的提议。NEXTDC还表示，Goodman Group和Digital Realty已告知投资者，目前无意提出取得控制权的提议或发起收购要约，但保留未来这样做的权利。

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10月下跌

10月，在公司披露其位于墨尔本的M3场址供电延迟、修订2027财年预测并推迟新的开发项目后，NEXTDC股价下跌45.8%。

公司还表示，将无限期暂停收购土地，评估释放资本的机会，包括出售个别开发地块，并将按其条件考虑善意的收购提议。Goodman Group和Digital Realty未立即向路透社发表评论。

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