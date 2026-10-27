在对人形机器人的乐观情绪推动下，中国机器人制造商宇树科技（Unitree Robotics）的股价在不到两周内上涨逾60%。周一，这些在上海证券交易所交易的股票上涨7.7%；次日上午则下跌约1%，部分回吐此前涨幅。

据Channel NewsAsia报道，Unitree股价周一收于672元人民币，而10月15日为405.10元人民币。周一的上涨发生在美国投资银行摩根大通将该公司股票评级从“低于市场”上调至“高于市场”，并将目标价从300元人民币上调至995元人民币之后。

对机器人产业前景的评估

摩根大通上调评级之前，Unitree创始人王兴兴表示，物理人工智能领域的重大突破最快可能在明年出现。这快于此前的估计，后者认为突破可能需要长达十年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国已将开发人形机器人列为战略重点。中国企业展示了能够跑步、跳舞和表演武术的机器人，同时寻求扩大它们在工厂、仓库和家庭中的应用。摩根士丹利估计，今年中国人形机器人市场规模为20亿美元，并预测到2030年将增长至150亿美元。

公司对投资者的警告

尽管市场兴趣回暖，Unitree仍敦促投资者谨慎评估人形机器人的商业前景。10月21日，在其股价于三个交易日内上涨逾30%后，该公司向证券交易所发布了一份公告。

该公司表示，该行业仍处于商业化早期阶段，并面临技术成熟度、终端市场需求形成以及生产链能力等方面的不确定性。Unitree于8月在上海上市：交易开始时，其股价开盘较IPO价格高出629%，但目前股价仍低于上市首日水平。

关注我们在