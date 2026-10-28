Alphabet报告自由现金流为负90.7亿美元，显著超过分析师预期的3600万美元资金流出。该公司正积极投入资金以扩大其云业务的容量。在发布财报后，其股价在盘后交易中下跌超过6%。

Channel NewsAsia报道，截至9月的第三季度，Google Cloud营收增长逾一倍，达到307.1亿美元。分析师平均预期为增长95.1%，至295.7亿美元。

企业合同

Google Cloud是全球第三大云服务提供商，仅次于亚马逊云服务和微软Azure。Alphabet通过在网络安全、零售和金融服务领域签订有关云和人工智能基础设施的多年期协议，扩大企业合同。

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全年，企业对于使用云计算训练和应用人工智能模型的需求一直保持高位。这支撑了数据中心的利用率，并促使大型云服务提供商加快基础设施部署。

人工智能基础设施支出

据预测，Alphabet、微软、亚马逊和Meta将在2026年合计投入超过7000亿美元，用于扩建人工智能数据中心、采购芯片和高性能网络设备。该行业仍面临先进半导体供应以及数据中心电力容量可用性方面的限制。

Alphabet通过将自有张量处理器与第三方制造商的图形处理器结合使用，扩大服务提供能力。在报告季度，Gemini模型系列在企业软件和开发者平台中的应用也有所扩大。

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