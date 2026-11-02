Alphabet启动60亿欧元债券发行——Channel NewsAsia

11月2日，在英国伦敦，Google母公司Alphabet启动了60亿欧元的欧元计价债券发行。投资者对这些证券的需求超过170亿欧元，Channel NewsAsia报道称，消息援引了交易主办银行之一的备忘录。

七个债券系列

该公司发行七个系列的债券，到期期限从两年至19年不等。其中一个系列采用浮动利率，另外六个系列采用固定利率。这些证券的最终定价预计将在当天晚些时候进行。

这是Alphabet今年第二次发行欧元计价债券。今年5月，该公司通过六个系列发行了90亿欧元债券；2月，该公司罕见地发行了以英镑计价的100年期债券。

融资与支出

Alphabet表示，将把净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还未偿债务。Barclays、BNP Paribas和Deutsche Bank担任联合簿记管理人。

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近几周，由于市场担忧大型人工智能支出的融资问题，以及此类投资所需的回报，科技公司的股票和债券承压。科技股为主的纳斯达克指数10月下跌5%。

Alphabet预计全年资本支出最高将达到2050亿美元。截至9月30日，该公司还签订了尚未生效的租赁合同，主要用于数据中心：相关未来付款总额为1305亿美元，尚未反映在资产负债表中。

在发布季度财报后，Alphabet股价上周四下跌超过12%。这是该公司历史上最糟糕的一天：其市值缩水约5000亿美元。10月，在美国上市的Alphabet股票下跌近19%，创下有史以来最差的单月表现。

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