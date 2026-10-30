日本ANA Holdings计划于4月通过换股方式全资收购RegionalPlus Wings，该公司是航空公司Airdo和Solaseed Air的控股公司。ANA Holdings目前持有RegionalPlus Wings超过15%的股份，《日本时报》报道。

航空公司整合

两家公司将在磋商中商定换股比例。ANA Holdings希望通过整合飞行运营和集中采购，在国内运输业务财务表现疲弱的背景下提高盈利能力。

Airdo总部位于札幌，主要运营往返该都道府县的航线。Solaseed Air总部位于宫崎，主要在九州和冲绳地区运营航班。两家航空公司均与ANA Holdings的子公司全日空航空签有代码共享协议。

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品牌将在一段时间内保留

ANA Holdings打算暂时保留Airdo和Solaseed Air品牌。与此同时，该集团正在研究中期内将两家航空公司的业务转至ANA品牌旗下的可能性。航班时刻表和班次的调整最早可能于2028年夏季开始。

ANA Holdings总裁兼首席执行官柴田浩二表示，公司力求有效整合这些航空公司的业务资源和运营优势，以增强地区航空网络的可持续性。

ANA的财务业绩

ANA Holdings还公布了4月至9月的合并业绩。销售额同比增长17.5%，达到创纪录的1.39万亿日元，即88.3亿美元。与此同时，净利润下降11.8%，至670亿日元，部分原因是中东紧张局势加剧导致燃油价格上涨。

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