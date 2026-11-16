Anthropic 正筹备一场具有历史意义的首次公开募股：这家 OpenAI 的竞争对手估值多少？其盈利模式是什么？投资者面临哪些风险？

开发人工智能系统Claude的美国公司Anthropic正准备于2026年11月登陆股市。 该公司计划筹集数百亿美元，其潜在市值可能超过1.4万亿美元。这将使此次股票发行成为科技行业历史上规模最大的之一。 与此同时，投资者不仅需要评估Anthropic的收入增长，还需考量其巨大的数据中心开支、与OpenAI的竞争，以及市场对人工智能兴趣降温的风险。

根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的更新版IPO招股说明书，Anthropic计划以每股70至78美元的初步定价向投资者发行8.25亿股股票。 2026年前九个月，该公司收入超过330亿美元，但其未来取决于能否将业务的快速增长转化为稳定的利润。

UA.News将为您解析Anthropic的估值、该公司如何通过Claude盈利、为何在计算基础设施上投入数千亿美元，以及如果投资者对人工智能的预期未能实现，其股价可能会面临何种局面。

Anthropic即将上市：公司计划筹集多少资金

Anthropic正迈向历史上规模最大的公开发行之一。该公司已完成IPO的多个准备阶段，披露了财务报表，并向投资者介绍了股票发行的初步条款。

根据美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，该公司计划发行8.25亿股A类股。其中，超过8.01亿股由Anthropic直接出售，其余部分由现有股东出售。

初步定价区间为每股70至78美元。这意味着本次发行的总规模可能达到约578亿至644亿美元。不过，并非所有资金都会流入公司自身，因为部分股份由现有投资者出售。

若按价格区间的上限计算，Anthropic的市值可能超过1.4万亿美元。最终的市值将取决于发行价格、股权结构以及市场对股票的需求。

据《金融时报》报道，负责此次IPO的投行曾考虑将公司估值上调至1.5万亿美元或更高。不过，这仅是市场参与者的预期，并非Anthropic最终确定的估值。

预计最终股价将于2026年11月18日确定。

此次即将进行的股票发行将考验股市是否准备好投资于开发尖端AI模型的公司。 Anthropic将不得不定期向公众股东汇报，解释各项支出，并证明对计算能力的投资能够带来足够的财务回报。

从初创企业到万亿级公司：Anthropic估值的增长历程

Anthropic由OpenAI的前员工于2021年创立，其中包括达里奥和丹妮拉·阿莫德伊。该公司专注于开发强大的语言模型，并特别注重其安全性和可控性。

其核心产品是Claude——一个用于编程、文档分析、信息处理和业务流程自动化的AI模型系列。

短短几年间，Anthropic已从一个小型研究项目蜕变为估值最高的私营AI开发商之一。 2026年5月，该公司宣布在H轮融资中筹集了650亿美元，当时其估值达到9650亿美元。主要投资者包括Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和红杉资本（Sequoia Capital）。

如今，约1.4万亿至1.5万亿美元的潜在估值意味着该公司价值在短短数月内将进一步攀升。 估值的上涨源于市场预期：人工智能将成为全球经济的重要组成部分。目前，人工智能已被广泛应用于编写程序代码、起草文件、客户服务以及财务数据分析等领域。

然而，Anthropic的市场估值不仅反映了当前的业务成果。 投资者实际上是在为一种预期买单：即几年后，该公司将服务于数量远超当前的企业客户，而人工智能的应用将足够普及，足以覆盖其巨大的基础设施支出。

Anthropic的盈利情况：公司收入增长了数十倍

Anthropic的财务业绩显示其业务增长极为迅猛。根据IPO招股说明书，2024年该公司收入约为3.86亿美元。到2025年，这一数字已增至45.85亿美元。

2026年的增长势头更为显著。 前九个月，Anthropic的收入达到33,242亿。仅第三季度，该公司就赚取了16,956亿——约为上年同期收入的12倍。

不过，必须区分实际收入与AI公司常用的年化收入运行率（annualized revenue run rate）。这是基于当前销售增速计算出的名义年收入。 例如，如果一家公司在一个月内收入50亿美元，其年化收入将达到600亿美元。但这并不意味着该公司在该日历年内已经赚取了这一数额。

今年5月，Anthropic曾宣布其年化收入跑率超过470亿美元。销售额的持续增长表明对Claude的需求正在增加，但实际财务业绩仍需根据已结束的报告期进行评估。

人工智能模型的商业化应用仍是该公司的主要收入来源。Anthropic的收入来自Claude的付费订阅、企业级产品以及通过API访问模型的服务。 在后一种情况下，客户需为在其自有应用程序和信息系统中使用人工智能付费。

另一个业务方向是Claude Code，它有助于创建、验证和修改程序代码。企业业务板块对于未来的盈利能力尤为重要。 企业客户可以定期为大量模型使用量付费，这比个人消费订阅能带来更可预测的需求。

与此同时，收入的快速增长并不能保证利润实现同等幅度的增长。针对Claude的每条新请求都需要计算资源，而构建更强大的模型则需要额外投资。

Anthropic数十亿亏损：为何收入增长并不意味着盈利

尽管销售额激增，Anthropic仍是一家成本高昂且财务结构复杂的公司。 2025年，该公司报告净亏损419.65亿美元。2026年前九个月，净亏损达到约1040亿美元。

然而，会计亏损的大部分源于与前期投资及公司估值上涨相关的金融负债公允价值变动。此类重估不能自动等同于实际资金流出。

因此，在评估当前经营状况时，还应考虑经营指标。根据Anthropic向投资者提供的财务简报，2026年前九个月的调整后经营利润为4,081亿。 而在2025年同期，该公司录得31亿美元的经调整运营亏损。

2026年第三季度，经调整的营业利润达到24.63亿美元。这表明核心业务状况有所改善，但并不意味着Anthropic已完全符合所有会计准则下的盈利标准。

对于未来的股东而言，关键问题在于该公司能否在增加对新模型和基础设施投资的同时，保持正的运营业绩。

毕竟，AI市场与传统软件市场有所不同。在开发普通软件后，为新增用户提供服务的成本通常相对较低。而在生成式AI领域，每次调用模型都需要运行昂贵的设备。

Anthropic在数据中心和计算方面的支出

对于尖端人工智能的开发者而言，计算能力仍是最大的财务难题。现代模型需要数千个专用处理器、海量的电力、冷却系统以及高速网络基础设施。

2025年，Anthropic在计算和基础设施方面的支出为73.26亿美元。 2026年前九个月，这一数字增至188.08亿美元。仅第三季度，该公司在这方面的支出就达到了98.63亿美元。

然而，最吸引投资者关注的是未来的合同义务。 在更新的IPO招股说明书中，Anthropic披露了约900.9十亿的采购和租赁合同总义务，其中大部分与计算基础设施相关。

其中约4516亿美元，公司预计将在2030年底前支出。 其余义务主要集中在2045年之前。其中约707亿美元预计将在2026年9月30日后的12个月内支付。

这并不意味着Anthropic已经花费了近一万亿美元。这里指的是分摊在多年内的未来合同付款。然而，其规模充分展示了尖端人工智能业务已变得多么资本密集。

企业必须确保对设备的持续访问，维持面向数百万用户的服务运行，并定期训练新一代人工智能。 处理器短缺、电价上涨、数据中心建设延误或云服务合同条款的变更，都可能直接影响服务的成本。

主要风险在于，Anthropic在该行业承担了长期财务义务，而该行业的技术发展即使在几年内也难以预测。

Anthropic 与 OpenAI：谁将在人工智能市场争夺战中胜出

Anthropic的主要竞争对手仍是OpenAI——ChatGPT和GPT模型的开发者。两家公司都在打造强大的生成式人工智能系统，但其商业策略存在一定差异。

OpenAI 非常重视大众消费市场。ChatGPT 被用于学习、工作、信息检索、内容创作以及日常任务。

Anthropic 也在开发消费类产品，但企业客户、软件开发者以及将 Claude 集成到自身产品中的公司，在其业务中扮演着重要角色。

在编程工具领域，竞争尤为激烈。OpenAI的Claude Code和Codex帮助开发者实现代码处理的自动化。 此类工具正逐步从生成单个函数，转向在软件项目中执行更复杂的任务。

竞争对手的财务规模也在迅速扩大。2026年3月，OpenAI宣布获得1220亿美元的新融资。当时该公司表示，其月收入已达20亿美元，按年化率计算约为240亿美元。

相比之下，Anthropic仅在2026年第三季度的实际收入就接近170亿美元。 不过，直接比较这些指标时需谨慎：各公司对云合作收入的核算方式可能不同，且公布的数字涉及不同的报告期。

除OpenAI外，Anthropic还与谷歌、Meta、xAI及其他AI开发商展开竞争。谷歌拥有自主研发的Gemini模型系列、成熟的云基础设施以及庞大的用户群体。 Meta正在构建开放模型生态系统，这可能对商业AI服务造成价格压力。

因此，Anthropic不得不同时在模型质量、运行速度、安全性以及降低计算成本等方面进行投入。哪怕是微小的技术落后，都可能迫使企业客户重新考虑其AI供应商的选择。

为何投资者愿意为Anthropic支付数万亿美元

考虑到该公司仅成立五年，Anthropic超过1.4万亿美元的潜在估值显得尤为惊人。然而，投资者首先将其视为未来全球经济的基础技术供应商。

如果人工智能成为大多数软件产品和大型企业不可或缺的一部分，领先模型的开发者将有望占据新市场的大部分份额。

然而，高估值也意味着市场对其未来业绩寄予了极高的期望。 例如，若以1.4万亿美元的假设市值和Anthropic在2025年的实际收入45.85亿美元为例，该公司市值与年收入之比将超过300。

对于一家增长如此迅速的企业而言，这一指标的参考价值并不高，因为它基于已经过时的收入数据。 如果将2026年第三季度的收入换算为年化增速，则约为678亿美元。以此为基准，市值与收入之比约为21。

不过，这一计算结果也并非对2026年全年实际收入的预测。据路透社报道，在筹备IPO过程中采用的银行估值显示，该公司2028年的收入可能达到约2700亿至2800亿美元。

Anthropic是否会因投资者对人工智能兴趣减弱而受挫

未来IPO面临的主要风险之一，是投资者对人工智能相关公司的兴趣可能降温。

近年来，科技行业凭借人工智能将彻底改变经济的预期，获得了巨额资本。然而，金融市场不可能仅凭未来前景就无限期地对公司进行估值。

对于Anthropic而言，存在几项主要风险。第一是需求放缓。如果企业开始削减人工智能预算，或者发现自动化带来的经济效益低于预期，Anthropic的收入增长速度可能会下降。

第二是价格竞争。如果各模型之间的差异逐渐缩小，客户将有更多机会根据价格选择供应商。这可能会迫使Anthropic降低费率并压缩利润率。

第三个风险是基础设施支出。Anthropic 目前已承担了相当大的长期债务。 如果对人工智能的需求增长速度低于预期，该公司可能面临支付无法带来预期收入的计算能力的困境。

第四个风险是技术变革。更高效的模型、新架构或成本更低的竞争对手的出现，可能会改变该行业的经济格局。

此外，还存在监管风险、版权问题、个人数据保护、网络安全以及强大模型可能被用于恶意目的等问题。

Anthropic在其招股说明书的风险章节中详细描述了所有这些威胁。 最后，还存在估值过高的风险。即使Anthropic继续增加收入，如果其财务业绩低于投资者极高的预期，其股价仍可能下跌。

公司未必需要陷入亏损增长的境地才会损失部分市值。有时，只要增长速度不再足以支撑股价中反映的溢价，就足以导致市值缩水。

Anthropic的IPO对OpenAI及整个AI市场意味着什么

Anthropic的上市可能成为整个生成式人工智能行业的一件大事。 公开市场将有机会直接评估这家领先的尖端模型开发商之一。在此之前，投资者主要通过购买处理器制造商、云服务提供商以及大型科技公司的股票来投资人工智能领域。

Anthropic将提供另一种投资模式——直接参与以人工智能为核心产品的公司业务。这对OpenAI而言，将提供一个额外的市场估值参考。

如果Anthropic成功完成股票发行，并在开盘后保持较高的市值，这可能会增强投资者对OpenAI未来公开发行的兴趣。

反之，如果Anthropic的股价在IPO后大幅下跌，投资者可能会对其他AI开发商持更审慎的态度。处理器制造商、数据中心运营商和云服务公司也将受到波及。

Anthropic的大规模基础设施计划支撑着对计算设备、能源容量和数据中心的需求。然而，如果这些公司被迫调整投资计划，可能会影响其技术合作伙伴的订单量。

因此，Anthropic的IPO将成为检验公开股票市场愿意为人工智能的未来潜力付出多少代价的一次试金石。

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