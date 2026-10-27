荷兰半导体行业设备制造商ASM International预计将于2027年提前实现其设定至2030年的销售目标。该公司预测，按固定汇率计算，其2027年营收将超过57亿欧元。

第四季度预测

据Channel NewsAsia报道，ASM还预计第四季度营收将达到12.3亿欧元，可能上下浮动5%。这一数字高于LSEG调查的分析师平均预测值11.8亿欧元。按报道中给出的汇率计算，该公司的预测约合13.7亿美元。

LSEG分析师此前预计，ASM在2027年的营收将达到54.1亿欧元。Degroof Petercam分析师迈克尔·罗格称，该公司的表现是对预期的三重超越，理由是第三季度营收好于预测，以及季度和年度指引均优于预期。

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人工智能投资

ASM第三季度销售额达到11.6亿欧元，而分析师预测为11亿欧元。消息来源指出，与人工智能相关的产能投资正推动该公司提前实现2030年目标。

ASM生产用于在硅晶圆上沉积超薄材料层的设备。该公司专注于原子层沉积技术，在该技术中，薄膜逐个原子层形成；这项技术是生产最先进芯片型号所必需的。

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