澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）正在审查人工智能数据中心运营商Firmus首次公开募股失败的相关情况。该公司原计划通过IPO融资50亿美元。Channel NewsAsia报道。

监管机构审查

ASIC主席莎拉·考特在澳大利亚立法者参加的听证会上表示，监管机构尚未启动正式调查。与此同时，该委员会已经与主导此次股票发行的银行进行了沟通。

考特表示，ASIC正在审查媒体报道的广泛问题，其中包括与该交易的联席主承销商联系。她称，此次发行失败是监管机构必须认真审查的重大事件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Firmus的计划未能实现

Firmus计划中的IPO于10月9日因缺乏投资者支持而流产。这原本可能成为澳大利亚历史上规模第二大的IPO。这家获得英伟达支持的公司计划融资50亿美元，并获得306亿美元的估值——是其8月私募融资轮估值的三倍。

该交易的联席主承销商为美国银行、摩根大通、摩根士丹利和经纪公司Morgans。摩根士丹利和摩根大通拒绝就ASIC的询问置评，而截至发稿时，美国银行和Morgans尚未回应路透社的询问。

关注我们在