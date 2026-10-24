AWS 2027年算力已基本售罄——Channel NewsAsia

亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，Amazon Web Services面向2027年的云计算容量已基本售罄。他称，随着人工智能基础设施需求增长，2028年的很大一部分容量也已对客户作出承诺。

对人工智能基础设施的需求

据Channel NewsAsia报道，贾西在与Andreessen Horowitz联合创始人本·霍洛维茨及该公司普通合伙人埃里克·托伦伯格进行的视频播客中发表了这一声明。他指出，亚马逊难以跟上来自人工智能实验室和企业客户的需求。

贾西表示，公司保留了部分容量用于按需服务，以及Bedrock和EC2。同时，面向2027年的大量云资源已签约。

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AWS投资与服务

亚马逊此前表示，计划在2026年投入约2200亿美元用于资本投资。贾西称，公司本可以投入更多，因为2026年的云容量已经售罄。

EC2是一项AWS服务，提供用于运行应用程序的云服务器。Bedrock让客户能够访问人工智能模型，以创建生成式人工智能应用程序。亚马逊将于10月29日发布第三季度财报。

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