10月22日早盘，亚洲股市下跌，投资者评估科技公司的季度业绩、人工智能发展支出以及海湾地区的地缘政治紧张局势。据Channel NewsAsia报道，MSCI除日本外亚太地区股票最广泛指数下跌0.2%，并正迈向连续第四周下跌。

日本日经指数在早盘上涨后下跌0.4%，韩国股市下跌超过1%。标普500指数期货下跌0.4%，至7765.8点。前一日，在大型公司业绩好于预期后，以科技股为主的纳斯达克指数领涨华尔街，这在一定程度上缓解了投资者对大规模人工智能投资回报的担忧。

科技公司财报

Space X报告称，其作为上市公司首次实现盈利；Meta第三季度营收超过预期；人工智能服务器制造商Super Micro预计季度营收和利润率将高于预估。与此同时，Meta拟发行无投票权的普通C类股，再次引发市场对该公司人工智能支出的关注。

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Capital.com高级金融市场分析师凯尔·罗达表示，投资者仍在评估已公布的业绩。他说，财报季的活跃阶段与美国联邦储备系统作出决定前的不确定性、地缘政治风险以及美国中期选举同时出现。

油价上涨

美国10年期国债收益率下降4.2个基点，至5.1065%；30年期国债收益率降至一周以来最低水平5.3968%。布伦特原油上涨1.1%，至每桶110.03美元，接近五个月高点。

在胡塞武装发动袭击的背景下，美国命令其外交官离开沙特阿拉伯。《纽约时报》还报道称，美国和以色列军方已制定在定于11月3日举行的美国中期选举后对伊朗发动新袭击的具体计划。与此同时，美元指数跌至102.2，黄金小幅下跌至每盎司4115.5美元，比特币下跌0.4%，至84284.05美元。

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