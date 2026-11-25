乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。A-95汽油的平均价格为每升82.45格里夫纳，柴油为每升98.18格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与11月24日相比，奥科（Okko）连锁的汽车燃气价格每升下降了40科皮。 在WOG加油站，A-95和A-95+汽油每升降价2格里夫纳，柴油每升降价1格里夫纳。在Socar加油站，A-100汽油每升降价3格里夫纳。

在“BRSM-Nafta”加油站网络中，A-95汽油价格每升下降了1格里夫纳。 在KLO加油站，A-92、A-95、A-95+、A-100汽油以及普通和优质柴油均每升降价1.2格里夫纳。

各加油站网络中，KLO的A-95汽油价格最低，为78.70格里夫纳/升。Socar的A-95汽油价格最高，为88.90格里夫纳/升。 在当前销售的柴油中，KLO的售价最低，为94.70格里夫纳/升。普通柴油价格最高的是Socar，为103格里夫纳/升。

汽车用液化石油气在奥科（Okko）、Socar和WOG的售价最高，为63.50格里夫纳/升。表格中最低价格为“BRSM-Nafta”的59.99格里夫纳/升。

本周乌克兰洋葱的出厂价平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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