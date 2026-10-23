尼日利亚工业银行（BOI）表示，2025年向12,501家企业提供了6449亿奈拉的融资。这比2024年发放的5109亿奈拉高出26%。该银行估计，这笔融资帮助创造或维持了168万个就业岗位。

BOI董事总经理兼首席执行官奥拉苏波·奥卢西在拉各斯与商业编辑举行的会议上介绍了这些结果，Premium Times Nigeria报道。BOI称，6449亿奈拉是该行历史上最大的发放额。

至2027年的战略

BOI正在实施2025年至2027年尼日利亚可持续和包容性工业发展三年战略。根据2X目标，该银行力争在三年内将贷款组合和发放额翻一番。

该战略规定，将35%的融资投向微型、小型和中型企业。计划将四分之一的贷款投向基础设施、电力、运输和物流。至少15%的融资应流向女性拥有的企业，而向中小企业发放资金的20%应流向由青年拥有或管理的企业。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

2025年，微型、小型和中型企业获得了BOI融资的41%，超过35%的目标。女性拥有的企业获得了1209亿奈拉，女性企业和青年企业在发放额中的占比均为20%。

基础设施和筹资

BOI向基础设施项目投入了超过1080亿奈拉。具体而言，该银行为100个微电网提供了融资，以向企业和家庭供电，同时为700多个社区提供宽带互联网连接。

奥卢西表示，三年来，BOI为尼日利亚工业筹集了超过22亿欧元和2500亿奈拉的新融资。这些交易包括2024年18.79亿欧元的银团贷款、2025年来自国际发展伙伴的2.1亿欧元，以及2026年2500亿奈拉的发展债券。

该银行还表示，已实施超过95%的政府2000亿奈拉支持计划。BOI称，该计划资金覆盖了957,400名赠款获得者、9,000家微型、小型和中型企业以及104家大型制造商。

关注我们在