Bank of America、Citi、Morgan Stanley和Blackstone将提供630亿美元融资，用于为Claude开发商Anthropic采购AI加速器和Broadcom网络设备。据Channel NewsAsia报道，消息援引路透社。

融资结构

该交易将通过一家新设立的特殊目的公司实施。该公司将购买Broadcom的AI加速器和网络设备，随后将其出租给Anthropic。

Bank of America、Citi和Morgan Stanley正在安排具有第一优先级担保权益的融资。Blackstone将提供约定部分的具有第二优先级担保权益的融资。

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Broadcom还将为高级债务贷款人提供资产剩余价值支持。该公司同意在第一优先级债务金额范围内弥补资产价值可能出现的下降，但该债务的规模尚未披露。

2027年交付

根据此前宣布的Broadcom与Anthropic关于战略计算能力的协议，设备交付预计将于2027年开始。

此前，Apollo和Blackstone已同意根据与Broadcom的先前安排，为Anthropic扩展AI计算能力提供350亿美元融资。这项新交易是与人工智能基础设施建设相关的最大债务交易之一。

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