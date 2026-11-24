截至2026年11月24日，乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了价格标签。A-95汽油的平均每升价格为83.05格里夫纳，柴油为98.49格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与11月23日相比，KLO连锁的A-92、A-95、A-95+和A-100汽油价格每升下降了1.5格里夫纳。 普通柴油和优质柴油价格均下调1格里夫纳/升。在“BRSM-Nafta”加油站网络中，柴油价格下调2格里夫纳/升，A-95汽油价格下调4格里夫纳/升。

在Socar，所有种类燃油均下调1格里夫纳/升，汽车用液化石油气下调1.4格里夫纳/升。在WOG，A-95、A-95+汽油、柴油及A-100汽油均下调1格里夫纳/升。

在Okko，汽车用液化石油气每升上涨了1格里夫纳。与此同时，A-100、A-95和A-95+汽油每升降价3格里夫纳，普通柴油和优质柴油每升降价2格里夫纳。

在UPG加油站网络中，A-100、A-95和A-95+汽油价格均下调2格里夫纳/升。普通柴油和优质柴油价格则下调1格里夫纳/升。

各加油站网络中，A-95汽油的最低价格出现在“乌克兰石油”和KLO，为79.90格里夫纳/升。该种燃油价格最高的是Socar，为88.90格里夫纳/升。 在当前销售的柴油中，KLO的售价最低，为95.90格里夫纳/升。普通柴油价格最高的是Socar，为103格里夫纳/升。

奥科（Okko）的汽车用液化石油气价格最高，为63.90格里夫纳/升。表格中最低价格为“BRSM-Nafta”的59.99格里夫纳/升。

乌克兰的洋葱、土豆、黄瓜和甜椒价格均有所上涨。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价格平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10–16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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