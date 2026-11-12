乌克兰汽油价格持续下跌：11月12日加油站油价是多少

截至2026年11月12日，乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了价格标签。A-95汽油的平均价格为每升88.62格里夫纳，柴油为每升104.49格里夫纳。

乌克兰各加油站连锁已更新燃油价格。其中，Socar的汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升。 在WOG和奥科（Окко）加油站连锁中，汽车用液化石油气价格上涨了1格里夫纳/升。与此同时，A-95、A-95+汽油、柴油、DP+及A-100汽油价格均下降了1格里夫纳/升。

在UPG加油站网络中，A-95、A-95+、A-100汽油，以及柴油和DP+价格均下调了1格里夫纳/升。 在“乌克兰石油”加油站，柴油和DP+价格均下降了1格里夫纳/升，而汽车用液化石油气则上涨了1格里夫纳/升。

在奥科（Okko）加油站网络中，所列加油站中最贵的汽车燃气价格为63.90格里夫纳/升。

目前，Socar提供的A-95汽油价格最高，为每升92.90格里夫纳。普通柴油的最高价格同样出现在Socar，为每升107格里夫纳，而优质柴油的价格为每升110格里夫纳。

乌克兰洋葱的出厂价一周内平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品在三天内价格有所上涨。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

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