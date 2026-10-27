波音季度亏损高于预期——Channel NewsAsia

在美国，航空制造企业波音公司第三季度录得每股34美分的调整后亏损，高于市场预期的21美分。供应链困难以及商用飞机部门的生产延误影响了业绩，Channel NewsAsia报道。

飞机生产问题

波音商用飞机部门的营收小幅下降至107亿美元。该部门的运营亏损为6.97亿美元，运营利润率为负6.5%，而一年前为负48.3%。

公司将这些结果归因于交付利润较低的飞机以及更高的生产成本，其中包括与供应商相关的成本。波音正试图将737飞机的月产量从42架提高至47架，但无法足够快地制造机翼。首席执行官凯利·奥特伯格在9月的一次行业会议上谈到了这一问题。

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其他部门改善业绩

与此同时，波音防务部门得益于更多交付、运营业绩改善以及以2.52亿美元出售一家子公司，获得了近5亿美元的季度利润。其运营利润率从一年前的1.7%升至6.2%。

波音全球服务部门盈利10亿美元，运营利润率为18.3%。截至季度末，该公司的净债务降至252亿美元，低于上一季度的259亿美元和一年前的304亿美元。

在本季度内，波音还获得美国监管机构对737 MAX 7机型的认证，赢得美国海军第六代F/A-XX战斗机合同，并实现了正自由现金流。该公司于10月获得更大型MAX 10机型的认证。

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