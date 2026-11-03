美国在线旅游公司Booking Holdings第三季度因美国联邦贸易委员会（FTC）的行动计入9亿美元的营收减少，并确认了1亿美元亏损。该事项与其子公司Priceline同第三方网站Guest Reservations之间的关系有关，该网站宣传特定酒店的住宿服务，Channel NewsAsia报道。

因此，Booking Holdings在7月至9月的营收同比下降1%。截至9月30日的季度总营收为88.9亿美元，低于一年前约90亿美元。在盘后交易中，该公司股价下跌2.4%。

FTC审查

Booking Holdings在8月表示，FTC正考虑对Priceline及一家关联实体提起诉讼。监管机构正在审查信息披露、收费、客户支持和账单处理做法。该公司还表示，其一直在与FTC就解决该事项进行谈判。

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FTC正在审查Priceline与Guest Reservations之间的关系。根据旧金山对这些公司提起的诉讼，Priceline通过Priceline Partner Solutions向该网站提供酒店库存。

财务业绩

Booking Holdings第三季度每股收益增至4.66美元，去年同期为3.98美元。该公司总部位于康涅狄格州诺沃克。

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