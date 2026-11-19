Vbet和加密货币交易所Fastex的国际商标权均归属于同一家公司——在泽西岛注册的SC IP LIMITED。 据记者叶夫根尼·普林斯基透露，该实体与亚美尼亚企业家维根和瓦格·巴达利亚恩有关联，并由此与亚瑟·格兰茨在乌克兰的商业活动存在关联。

正如普林斯基在其Telegram频道中所指出的，SC IP LIMITED还拥有SoftConstruct和BetConstruct这两个品牌的权利——这两家公司是在线赌场和博彩平台软件的开发商。

该记者指出，Vbet商标的注册旨在供多个国家使用，特别是俄罗斯和乌克兰。此外，据他透露，加密货币交易所Fastex也进军了俄罗斯市场，并曾作为俄罗斯扑克巡回赛（Russian Poker Tour）的联合主办方。

据普林斯基称，SC IP LIMITED的股东为维根和瓦格·巴达利亚尼，两人持股比例相同。与此同时，在他们于2022年底正式退出后，鲁道夫·波戈相成为了Vbet在乌克兰结构中的最终受益人。

该记者称，波戈相是巴达利亚尼兄弟及阿图尔·格兰茨的受托人，并认为格兰茨对Vbet拥有实际影响力。 这种多层次的所有权结构使得人们难以厘清究竟是谁在掌控乌克兰博彩业，以及背后隐藏着哪些国际利益。

与Vbet品牌国际所有者有关联的亚美尼亚IT公司SoftConstruct，曾于2018年在俄罗斯联邦国家杜马组织过庆典活动。 这一事实进一步引发了外界对这些商人俄罗斯关联的关注——记者叶夫根·普林斯基曾将这些商人与乌克兰博彩市场及阿图尔·格兰茨联系在一起。

需要指出的是，与Vbet品牌国际所有者有关联的SoftConstruct和BetConstruct两家公司，目前仍在俄罗斯博彩市场开展业务。与此同时，被认为对Vbet在乌克兰拥有实际控制权的乌克兰商人阿图尔·格兰茨，在法律上并未出现在该公司所有者名单中。

此前，乌克兰金融监控局已冻结了VBet和Pin-UP的账户。 此次冻结是依据乌克兰《关于预防和打击犯罪所得合法化（洗钱）及恐怖主义融资法》第23条第3款进行的。

然而随后有消息称，涉嫌与俄罗斯方面有联系的Vbet和Pin-UP公司，可能很快就能合法解冻其被冻结的30亿格里夫纳资产。

此后，法院驳回了阿图尔·格兰茨旗下的“VBET乌克兰”公司关于暂停制裁的申请。该公司曾以业务可能面临的风险为由，试图在主要诉讼审理前暂停监管机构的决定。

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