英国政府公布了一项新的补偿贸易政策，适用于向外国公司进行的部分重大国防采购。该政策规定，价值5000万英镑及以上的合同供应商可能被要求为英国带来经济收益，其金额最高可能达到合同本身的价值。

据英国国防部称，企业可通过创造就业岗位和学徒培训项目、在英国开设或扩建生产设施、投资英国供应商、向当地企业转让技术和专有知识，以及使用更多英国制造的零部件来履行此类义务。

5000万英镑起的合同

价值5000万英镑及以上的外国国防合同将考虑适用补偿贸易要求。例如，一份价值1亿英镑的合同可能规定在英国创造价值最高达1亿英镑的就业岗位、生产能力或培训项目。

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这一新办法将逐案适用。中央补偿贸易机构——Offset Authority——将通过与供应商签订单独的补偿贸易协议，在相关安排的有效期内协调、评估并监督义务的履行。

自2027年启动

该政策于10月30日公布，当时财政大臣和国防大臣访问了位于格拉斯哥的BAE Systems Scotstoun。该政策将从2027年4月起适用于选定采购，供应商将提前获知哪些情况将适用补偿贸易要求。

该部门数据显示，2016/17至2025/26年度，用于外国工业国防合同和服务的支出超过352亿英镑，占国防部对工业和商业直接支出的11%。去年，该部门85%的支出已流向总部设在英国的公司，国防投资支持了英国工业中的27.4万个就业岗位。

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