DBS第三季度净利润下降5%——Channel NewsAsia

在新加坡，DBS Group 2026年7月至9月的净利润同比下降5%，至28.1亿新加坡元，约合22.0亿美元。该数字低于LSEG调查的四位分析师的平均预测，后者预计利润为29.0亿新加坡元，Channel NewsAsia报道。

市场业务收入下降

按资产规模计算，新加坡及东南亚最大的银行DBS表示，季度利润下降主要是由于市场业务收入下滑。该项收入较去年同期下降65%，至1.52亿新加坡元。该银行将此归因于股市的不利形势。

DBS的净息差是衡量银行盈利能力的关键指标之一，同比下降9个基点，至1.87%。该银行还表示，高能源价格、利率上升和地缘政治风险加剧了全球不确定性。

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手续费收入增长及董事会主席变动

与此同时，财富管理部门取得积极业绩：受管理资产增加推动，该业务服务费用增长9%，至8.64亿新加坡元。该银行的总净手续费收入增长6%，至14.3亿新加坡元。DBS还表示，交易服务的手续费收入创下新高，信贷和银行卡业务手续费也有所增长。

该银行预计，2027年其总收入将以中个位数增速增长。这一预测尤其基于以下假设：到2027年底，美国联邦储备系统还将两次加息，国内利率和新加坡元汇率将逐步上升。

DBS还宣布，自2027年1月1日起，独立董事Anthony Lim将出任该银行董事会主席。他将接替Peter Seah，后者在担任主席16年后将离职，并将在一年内担任高级顾问。Lim自2020年4月起一直担任DBS Group Holdings和DBS Bank董事会成员。

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