Anthropic可能会在其美国首次公开募股招股说明书中，纳入面向澳大利亚散户投资者的股票发售。Channel NewsAsia报道称，消息援引澳大利亚联邦银行的经纪业务部门。

CommSec的角色

Commonwealth Securities（简称CommSec）表示，若IPO进行，该公司将担任Anthropic零售发售的主要澳大利亚经纪商。CommSec还指出，Anthropic不会申请在澳大利亚证券交易所上市。

Claude的开发商上周在美国提交了IPO申请。预计在发行完成后，该公司股票将在纳斯达克以ANT为股票代码交易。据该媒体报道，Anthropic可能在感恩节前上市。

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估值和支出

Anthropic上市之际，投资者正在评估，人工智能支出是否能带来足以证明该行业公司高估值合理性的回报。

路透社此前报道称，一些现有和潜在投资者正在考虑给予Anthropic 1.5万亿美元的估值，而此前约为2万亿美元。该公司还预计，到2030年12月31日，将承担与8954亿美元人工智能基础设施建设承诺相关的近一半成本。

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