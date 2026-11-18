伊万诺-弗兰科夫斯克计划在贝雷戈瓦街35号——石油与天然气大学附近——建造一栋10层的住宅综合体。

该项目计划建设54套公寓，一楼设有商业用房，并配备35个停车位，其中27个位于地下停车场。

该项目占地面积为0.1公顷。 其中一块地块归“弗兰基夫斯基之家IF”公司所有，该公司所有者为“人民公仆”党籍的伊万诺-弗兰基夫斯克州议会代表奥列格·卡丘尔。另一块地块属于公有土地，目前处于租赁状态。

关于该区域详细规划项目的公众听证会将于12月4日16:00在波托茨基宫会议中心举行。

根据国家反腐败局（NAZK）的申报资料，2025年，奥列格·卡丘尔与其妻子从经营活动中获得了近1200万格里夫纳的收入。这对夫妇还申报了15.5万欧元、16万美元以及4000万格里夫纳的现金。

来源：ZAXID.NET。

9月18日，马亚基夫斯基村委员会（敖德萨州）住房与公用事业管理局举行了招标，根据招标结果，该局委托“SPK‘Flagman’有限责任公司”以1.1744亿格里夫纳的合同金额承建该中学的防空掩体。 计划于2026年4月前，在位于普雷奥布拉日恩斯卡街69-A号的马亚基夫斯基中学内建成可容纳1,000人的防空掩体。

在文尼察，总面积为2.5万平方米的新商贸娱乐中心Brygantyna Mall已开工建设。该中心暂定于2028年第二季度开业。

关注我们在