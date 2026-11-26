11月27日星期五，全球将迎来传统的黑色星期五，而11月30日网络星期一也将拉开帷幕。 十多年来，这一源自美国的感恩节后促销传统已发展成为全球规模最大的营销活动之一，电子产品制造商、零售连锁店、银行、物流公司及科技巨头均纷纷参与其中。

与此同时，对于企业而言，黑色星期五早已不再仅仅是圣诞节前清仓处理库存的机会。企业利用折扣来吸引新客户、提高平均客单价、收集消费者数据并刺激未来的消费。

UA.News深入探究了黑色星期五和网络星期一的起源，解析了这一美国传统为何演变为全球性经济现象，揭示了商家如何通过折扣获利，并分析了此类促销活动对消费者本身究竟有多大实惠。

黑色星期五是如何诞生的，以及为何最初警察们曾对其深恶痛绝

黑色星期五的历史可以追溯到网店和现代营销技术出现之前很久。在美国，感恩节后的第二天逐渐成为圣诞购物季的非正式开端。

早在20世纪上半叶，美国百货公司就利用节日游行来吸引顾客的注意力。 其中最著名的是梅西百货（Macy’s）游行，该活动于1924年首次在纽约举行。此类活动使零售商得以在圣诞节前刺激需求。

然而，黑色星期五这一名称最初对商业而言并没有积极的含义。

20世纪60年代初，费城警察开始将感恩节后的第二天称为黑色星期五，原因在于交通瘫痪、商店人满为患以及街头人山人海。

而美国陆军军官学校与海军军官学校之间传统的橄榄球比赛更是加剧了这一局面，这场赛事吸引了大量游客涌入城市。警察们不得不加班加点，控制人群并应对日益增多的盗窃案件。

当地商界人士试图消除这一负面联想，甚至提议将这一天改名为大星期五（Big Friday）。然而，这个新名称并未被广泛接受。

随后，各大零售连锁店提出了对这一术语的解释。在传统的会计核算中，亏损用红色墨水标注，而利润则用黑色墨水标注。 根据这种营销解读，黑色星期五象征着商家从亏损转向盈利的一天。

网络星期一是如何诞生的，以及商家为何又设立了另一个促销日

直到21世纪初，黑色星期五仍主要作为传统零售业的节日存在。消费者甚至在深夜就开始在商店外排队，而零售连锁店则会提前开门，以特别低廉的价格提供限量商品。

然而，随着电子商务的发展，美国零售商发现了一个有趣的现象：节假日周末结束后，消费者仍继续在网上积极购物。

2005年，美国全国零售联合会（NRF）的一个分支机构提出了Cyber Monday（网络星期一）这一术语。当时，周一网购之所以流行，部分原因在于高速互联网接入的不均衡。 许多美国人在工作场所的网速远比家中快。节假日结束后回到办公室，他们可以更舒适地浏览商品目录并下单。

网店决定利用这一消费者行为特点，专门设立了一个促销日，作为黑色星期五的数字化替代方案。

随后，智能手机、移动互联网和电子支付的普及实际上消除了这两大营销活动之间的界限。传统商店开始积极通过互联网销售商品，而在线平台则在节假日周末开始前就已启动促销活动。

最终，原本两个独立的促销日演变为网络购物周（Cyber Week）——这一大规模折扣期通常持续数天甚至数周。

黑色星期五如何演变为一个营业额达数百亿美元的全球产业

电子商务是黑色星期五在全球流行起来的主要推动力。大型电商平台得以在数十个国家市场同步开展促销活动，而不受当地节日和传统的影响。

黑色星期五已蔓延至英国、德国、法国、加拿大、巴西、澳大利亚、乌克兰等国家，而这些国家根本不庆祝美式风格的感恩节。

与此同时，美国模式的成功也刺激了其他大型购物活动的兴起。网店开始打造自己的购物节，将其与特定日期、季节或特别营销活动挂钩。

据Adobe Analytics数据显示，仅在美国，2025年从感恩节到网络星期一的五天内，消费者在网店上的消费总额就达到了442亿美元。 仅在黑色星期五当天，美国人在线消费了118亿美元，而在网络星期一期间则达到了142.5亿美元。

这些促销活动也已成为衡量全球经济状况的重要指标。分析师和投资者利用黑色星期五的销售数据来评估民众的购买力、消费者信心以及零售连锁企业的财务前景。

如果消费者积极消费，这可能表明消费需求保持稳定；反之，如果零售商被迫提供越来越大的折扣来维持销售额，这可能预示着经济问题或库存过剩。

然而，创纪录的销售额并不一定意味着商店创纪录的利润。这正是黑色星期五经济的一大特点。

商家如何通过打折销售商品获利

乍看之下，黑色星期五的经济模式似乎自相矛盾。 商家不仅要降价，还要额外投入广告费用、招聘员工，并增加物流压力。但只要规划得当，即便是大幅折扣也能为企业带来收益。

其中一个主要机制就是提升销售量。例如，某商家以600格里夫纳进货，以1000格里夫纳售出。在不考虑其他运营成本的情况下，每件商品的毛利润为400格里夫纳。 如果商店售出1000件此类商品，其营业收入为100万格里夫纳，毛利润为40万格里夫纳。

在黑色星期五期间，该公司将价格下调20%至800格里夫纳。每件商品的毛利润减少了一半。 然而，如果借助促销活动，该商店售出2500件商品，其营业收入将增至200万格里夫纳，毛利润则增至50万格里夫纳。

因此，尽管每笔单独交易的利润率有所下降，但企业的总毛利润却增长了25%。

与此同时，该模式仅在需求显著增长的情况下才有效。如果顾客数量增长不足，或者广告和配送成本过高，促销活动可能会给商店带来亏损。

正因如此，零售商会仔细计算不同商品类别的折扣幅度。他们会分析销售历史、消费者行为、竞争对手的促销策略、进货价格以及仓库中的库存量。

需求的价格弹性也起着重要作用——该指标反映了消费者对商品价格变动反应的强度。如果降价10%能带来销售额的显著增长，商家就能获得经济收益。 反之，如果消费者对折扣几乎无动于衷，企业就只能眼睁睁地看着部分潜在利润流失。

商家如何促使顾客增加消费

黑色星期五活动对企业成效的关键指标之一是平均客单价——即顾客单次下单的消费金额。

为了提高这一数值，企业会运用一系列营销手段：

订单满一定金额即可享受免费配送；

购买多件商品可享额外折扣；

订单金额超过规定限额时赠送礼品；

个性化优惠码；

更高额的返现；

商品套装；

下次购物可用的奖励。

例如，某位顾客计划花费1800格里夫纳购买所需商品。 然而，该商店提供满2500格里夫纳免运费的优惠。与其支付100格里夫纳的运费，消费者不妨将价值700格里夫纳的商品加入购物车，并将这一决定视为一种省钱之举。

结果，尽管顾客最初并未计划购买额外商品，但商家却获得了显著更高的销售额。

另一种机制是心理定价。划掉的旧价格为买家提供了一个参考基准，他据此评估该优惠的划算程度。 一件售价1万格里夫纳的商品可能显得昂贵。然而，如果旁边标注着被划掉的2万格里夫纳原价，消费者可能会将同一笔购买视为节省了1万格里夫纳的机会。

与此同时，商品的实际市场价值可能远低于标注的起始价格。 企业还积极利用害怕错过良机（即所谓的FOMO）心理。倒计时器、库存有限的提示以及其他购买者的数量等信息，都会营造出一种紧迫感。

美国联邦贸易委员会（FTC）在其研究中将虚假倒计时器及其他具有误导性的界面元素归类为所谓的黑暗模式——即可能诱使消费者做出非自愿决策的营销机制。

随着电子商务的发展，此类手段变得愈发复杂。网店可以测试各种网站设计、提示信息和促销方案，从而确定哪些方案最能有效刺激购买。

黑色星期五期间的折扣究竟有多真实

黑色星期五期间创纪录的销售额并不意味着消费者能获得最划算的优惠。相当一部分商品在一年中的其他时间以相同甚至更低的价格就能买到。

2026年11月24日，英国消费者权益保护组织Which？公布了一项研究结果，专家们分析了八家大型零售连锁店中756种商品的超过25万条价格信息， 包括亚马逊、Argos、Boots、Currys和John Lewis。

研究发现，在黑色星期五期间，仅有22%的受调查商品以全年最低价出售。其余商品，消费者在非大规模促销期间也能以同等或更低的价格购买。

零售商展示大幅折扣的一种营销手段，是将商品的促销价与制造商建议的零售价进行比较，而不是与该商品的常规售价进行比较。

例如，某款电视机在商店里的全年售价为2.8万格里夫纳，尽管其制造商建议零售价为4万格里夫纳。

在黑色星期五期间，商店将电视机的价格降至2.5万格里夫纳。然而，促销价签上划掉的并非2.8万格里夫纳的常规价格，而是4万格里夫纳的建议零售价。

结果，消费者看到近38%的折扣，认为自己省下了1.5万格里夫纳。实际上，这台电视机仅降价了3000格里夫纳，与常规价格相比，实际折扣率约为11%。

为什么黑色星期五可能会逐渐失去其独特性

当代促销行业面临的主要问题之一在于，折扣已不再是罕见现象。 全年期间，零售连锁店都会举办季节性促销、节日特惠、店铺周年庆、各品牌的广告宣传活动，以及类似黑色星期五的自有促销活动。

亚马逊举办Prime Day，中国电商平台利用11月11日的光棍节，其他公司则打造各自的营销活动。

结果，消费者逐渐习惯了持续不断的促销活动，可能会推迟购买，以等待下次降价。这对企业来说，带来了所谓的折扣依赖风险。 如果消费者不再将常规价格视为合理价格，商家就不得不定期举办促销活动以维持需求。

这加剧了竞争，压缩了企业的利润率，并增加了营销成本。 与此同时，大型零售商很难放弃参与黑色星期五，因为他们面临着流失消费者的风险——这些消费者在此期间会专门前往竞争对手处寻找优惠。

半个多世纪以来，黑色星期五已从费城街头交通瘫痪演变为一个年交易额达数千亿美元的全球性经济产业。

如今，从中获利的不仅是零售商，还包括商品制造商、电商平台、广告平台、银行、物流运营商以及人工智能开发商。

与此同时，现代黑色星期五的核心价值正日益从折扣本身，转向消费者的关注度、忠诚度以及促销结束后再次光顾的意愿。 如果说对消费者而言，黑色星期五是节省开支的机会，那么对企业来说，其主要目标却恰恰相反——就是要让消费者花更多的钱。

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