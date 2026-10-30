台湾经济连续第十个月处于繁荣阶段——《台北时报》

受人工智能设备强劲需求推动，台湾经济连续第十个月处于繁荣阶段。经济监测指标从8月经修正后的40点升至41点，据《台北时报》援引台湾国家发展委员会的消息报道。

这是自1984年开始统计此类数据以来，指标处于显示繁荣水平的最长连续纪录。该委员会经济发展部门负责人陈美珠将这一趋势与人工智能投资引发的结构性变化联系起来。她表示，台湾广泛的供应链使经济效应能够扩散至大型芯片制造商之外。

人工智能需求支撑制造业

对人工智能设备日益增长的需求，也为铜箔、电路板基板和特种化学品供应商创造了机会。大型企业的扩张支持了中小企业，而本地芯片制造商的地位增强了其影响价格的能力。

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TrendForce估计，全球云服务供应商今年将在资本投资上支出约9570亿美元，明年这一金额可能超过1.5万亿美元。台湾企业供应建设人工智能基础设施所需的芯片、组件和设备。

指标保持积极势头

反映未来六个月经济前景的领先指标上升0.56%，至104.69点。新开工建筑面积、出口订单趋势指数、制造业信心和股票价格均录得增长。

反映当前经济状况的指标上升0.01%，至105.21点。批发、零售和餐饮场所营业额增加、出口更加活跃，以及工业和服务业加班时间增加，为这些指标提供了支撑。该委员会预计，对人工智能基础设施的投资将继续支持台湾电子产品和信息通信技术产品的出口。

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