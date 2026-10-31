台北时报：台湾经济第三季度预计增长14.36%

台湾经济第三季度初步估计同比增长14.36%。这是48年来第三季度的最高增幅，也是国内生产总值连续第四个季度实现两位数增长。

据《台北时报》报道，台湾行政院主计总处的更新估计较8月估计高出2.94个百分点。

出口与投资

该机构的一名专家表示，超出预期的出口和企业投资是增长的主要驱动因素。人工智能应用、高性能计算和云服务的需求，以及针对新消费产品的电子元件订单更加活跃，支撑了出口。

由于出口产品价格上涨，出口额也有所增加。第三季度实际投资和库存变动预计增长26.36%，比先前预测高4.26个百分点。

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以新台币计的资本设备进口同比增长58.5%。其中，半导体设备进口增长35.66%。对机械、运输设备、知识产权和建筑业的投资也有所增长。

消费与创纪录时期

受汽车市场复苏以及台湾股市处于创纪录高位背景下的财富效应推动，私人消费保持强劲。实际私人消费增长5.37%，比8月估计高0.01个百分点。这是其增幅连续第二个季度超过5%。

该机构估计，今年前三个季度台湾经济增长14.22%，为半个世纪以来同期最高水平。该国上一次出现持续的两位数增长是在1986年至1987年，当时高增长率连续维持了六个季度。

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