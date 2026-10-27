路透社10月调查的500多名经济学家上调了50个受调查经济体中31个经济体的2027年通胀预测。专家们日益担心，全球价格压力可能不仅会因中东冲突导致能源价格上涨而持续存在。

Channel NewsAsia报道称，调查涵盖的21个发达经济体中，有15个经济体的2027年通胀预测被上调。在最近三次季度调查中，英国通胀预期中位数上升了0.7个百分点，欧元区上升0.5个百分点，美国上升0.2个百分点。印度的预测上调了0.4个百分点，巴西上调了0.5个百分点。

能源价格与价格压力

自10月7日以来一直维持在每桶100美元以上的油价，上周突破117美元，达到六个月高点。自美国和以色列与伊朗的战争开始以来，油价已上涨超过60%，这场战争已持续近八个月。

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汇丰银行首席经济学家珍妮特·亨利表示，她对通胀的担忧加剧了。她认为，中东局势升级持续的时间越长，价格压力的范围越广，通胀持续更久的可能性就越高。

增长预测调整

与此同时，调查参与者上调了全球经济增长预测：2026年为3.0%，2027年为3.2%，而7月调查中相应预期为2.9%和3.1%。不过，2027年的预测仍低于国际货币基金组织3.4%的估计。

经济学家将经济活动的韧性，尤其归因于人工智能领域的投资周期。自去年以来，全球对人工智能技术的投资已超过1万亿美元。对于在人工智能资本支出方面领先的美国，预计其经济将在2026年增长2.3%，2027年增长2.1%。

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