澳大利亚Energy North放弃了在澳大利亚北领地启用1吉瓦Project Ares数据中心的暂定时间表。该公司四个月前在监管文件中表示，向该设施首次供电应于2028年6月28日进行。

据Channel NewsAsia报道，这一决定是在北领地环境监管机构于10月7日暂停为期七周、用于确定该项目必须满足要求的期限后作出的。监管机构表示，将向联邦政府征求意见；联邦政府正在制定有关数据中心和人工智能基础设施的方案。

公司等待监管机构要求

Energy North项目开发副总裁丹尼尔·亨特表示，2028年6月的日期是在提交文件时的暂定时间表，公司不再以此为目标。他说，新的期限将在监管机构确定环境影响评估条件后确定。

Project Ares计划建在澳大利亚偏远北部的一处牧牛农场，距离最近城市683公里。Energy North表示，已就配备天然气和太阳能发电设施的综合体达成融资安排，但亨特没有透露潜在融资方。

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对项目的担忧

拟建园区将占地191平方公里，其中将包括燃气轮机系统、太阳能发电站、跑道以及供4,300名工人在建设期间居住的住房。

北领地环境保护局指出了该项目可能造成的十种影响，包括对水系统的压力以及对原住民圣地的风险。该机构还表示，对拟议措施在管理潜在重大影响方面的有效性信心较低。

另一家公司Beetaloo Energy提议在达尔文附近建设一座容量为其两倍的数据中心。两座规划设施的总容量将达到3吉瓦——约为整个北领地电网峰值需求的十倍。

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