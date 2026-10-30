爱沙尼亚农业集团Agrone已完成对拉脱维亚最大乳制品加工集团的收购，该集团包括AS Rīgas piena kombināts和AS Valmieras piens。交易完成后，知名拉脱维亚凝乳甜点品牌Kārums成为这家爱沙尼亚集团的资产，LSM English报道。

交易细节

Agrone Group通过其母公司从Food Union Luxembourg Holdings II S.à r.l.手中收购了SIA Food Union Management的100%股份。Food Union Management持有这两家拉脱维亚乳制品企业的控股股份。

该交易由SEB提供融资。在获得爱沙尼亚和拉脱维亚竞争保护机构的必要批准后，交易得以完成。双方未披露收购价格。

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集团计划

Agrone董事会主席劳尔·耶茨称，这笔交易对爱沙尼亚和拉脱维亚乳业而言具有历史意义。他表示，将Agrone在原奶生产方面的经验与Rīgas piena kombināts和Valmieras piens在加工、产品开发和销售方面的能力相结合，应会增强集团的竞争力。

耶茨还表示，Agrone多年来一直寻求将业务从牛奶生产扩展至加工。该公司将此次收购视为发展其在波罗的海地区业务并扩大对该地区以外出口的战略步骤。

AS Rīgas piena kombināts董事会主席阿图尔斯·奇列夫斯基斯表示，公司很高兴加入一家覆盖整个生产链的波罗的海乳业集团。LSM English称，所有权变更不应导致Rīgas piena kombināts和Valmieras piens的日常运营，以及与员工、客户、牛奶供应商和其他合作伙伴关系的立即变化。生产和供应将照常继续。

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