由于中东持续冲突，欧洲2026年的航空流量可能比此前预期少约11万架次航班。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引欧洲空中航行安全组织Eurocontrol的预测。

增长预测下调

根据更新后的评估，欧洲民航会议区域2026年的航班数量将增长1.7%，达到1120万架次。此前的预测为增长2.7%，因此该评估被下调了1个百分点。

Eurocontrol表示，该地区飞行路线的变化以及航空燃油价格上涨影响了行业前景。同时，该组织预测2027年增长将加快：航班数量可能增加3.2%，达到1160万架次。

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2027年至2032年的情景

Eurocontrol的基准情景预计，中东局势将在2027年第一季度结束前趋于稳定。悲观情景认为，紧张局势可能持续至2028年第一季度末。在这种情况下，高燃油成本和疲弱的经济增长可能限制航空运输需求。

该组织预计，航空流量的复苏将在明年变得更加明显。同时，Eurocontrol指出，土耳其和东地中海一些国家的复苏可能更为强劲。预测显示，2026年至2032年期间，欧洲航班数量平均每年将增长2.1%，并可能在2032年达到约1280万架次。

当前网络指标

9月，欧洲空域平均每天执行35,679架次航班，比一个月前增加2.5%。最繁忙的一天是9月4日，当天记录了37,548架次航班。因空中交通流量管理而产生的累计延误超过240万分钟。运力限制、不利天气和空中交通管理问题影响了运营指标。

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