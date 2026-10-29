在法国，法英卫星运营商Eutelsat预测，凭借其在欧洲IRIS²卫星网络中的主导作用，2032年至2040年商业服务收入将超过100亿欧元。Channel NewsAsia报道称，该消息援引了公司的声明。

由330颗卫星组成的网络

Eutelsat被选中负责欧盟IRIS²项目的低地球轨道部分。该网络将由330颗卫星组成。首批卫星计划于2029年发射，预计将于2030年开始提供服务。

总部位于巴黎的该公司表示，其订单储备包括IRIS²设计和建设带来的89亿欧元收入。这些收入计划主要在2027年至2031年确认。Eutelsat的订单储备总额从6月底的34亿欧元增至121亿欧元。

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投资和季度业绩

Eutelsat计划在2027年至2034年期间向IRIS²的共享和商业基础设施总计投资33.9亿欧元。作为回报，公司预计将获得超过其当前OneWeb能力两倍的容量使用权。

隶属于Eutelsat的OneWeb在低地球轨道拥有超过600颗卫星。该公司还计划将网络再扩展229颗卫星，为此投入10亿欧元。

与此同时，Eutelsat四个运营部门第一季度收入按可比口径同比下降2.1%，截至9月底的三个月内降至2.783亿欧元。这低于公司调查的分析师给出的2.91亿欧元平均预测。Eutelsat确认了2026–2027年和2028–2029年的财务目标。

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