越南国际金融中心的首批10家成员预计到2027年将在该国商业中心胡志明市筹集并投资约27亿美元。Channel NewsAsia报道称，该消息援引该中心的一份声明。

成员承诺

首批10家成员包括与Keppel Asset Management、AG&P LNG和VinaCapital International Partners有关联的控股公司。它们宣布承诺为基础设施、能源、数据中心、教育和可再生能源领域的项目筹集超过20亿美元。

此外，Keppel正在研究与国际合作伙伴建立共同投资平台的可能性。该中心估计，此类机制还可筹集最多10亿美元。

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两座城市的金融中心

越南政府正重点发展胡志明市和岘港的国际金融中心。这是吸引外国投资、深化资本市场并加强该国在区域金融中作用的战略的一部分。

根据去年获批的立法，金融中心成员将能够获得国际融资并进行外币交易。这些中心还将按照国际会计和金融监管标准运作，包括对本地和外国所有者持有的银行的资本充足率和流动性要求。

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