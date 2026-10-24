在尼日利亚拉各斯，原定于2026年10月29日举行的法国—尼日利亚商业论坛被推迟，此前尼日利亚和法国总统共同决定推迟法国总统埃马纽埃尔·马克龙的国事访问。论坛日期尚未确定，而国事访问预计将于2027年进行。

论坛新日期尚未公布

法国—尼日利亚商业委员会通过电子邮件通知与会者活动延期。邮件称，论坛更新后的日期和组织细节将在确认后公布。Premium Times Nigeria报道。

马克龙的访问是计划中论坛的关键部分，该论坛旨在加强法国和尼日利亚企业之间的伙伴关系。论坛还计划作为由法尼工商会组织的法国周活动的一部分举行。

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推迟访问的原因

Premium Times Nigeria此前报道，推迟此次行程的决定与法国的抗议活动、尼日利亚即将举行的总统选举以及该国近期确认的一例埃博拉病例有关。据该媒体报道，马克龙担心，在法国爆发示威活动之际前往尼日利亚，可能会被视为不敏感且不负责任的举动。

据该媒体报道，尼日利亚总统博拉·蒂努布也担忧，在选举前约三个月进行访问可能引发有关外国影响的指控。马克龙此行原本是对蒂努布2024年对法国进行为期三天的国事访问的回应，该访问致力于加强政治、经济和文化联系。

7月，法国驻尼日利亚和西非国家经济共同体大使马克·冯博斯捷表示，两国总统计划评估双边关系的发展，并确定进一步合作的方向。

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