Channel NewsAsia援引路透社报道称，据彭博社消息，高盛和阿波罗全球管理公司正与投资者洽谈，拟出售SpaceX约400亿美元AI芯片融资中的权益。

最高5亿美元的权益

彭博社援引知情人士报道称，这些公司已经就多批次融资事宜接触了潜在买家。一些投资者在正式银团流程开始前获邀购买价值最高5亿美元的权益。

据彭博社报道，该交易的结构设计使债务不会反映在SpaceX的资产负债表上。该媒体称，这是有记录以来此类图形处理器融资中规模最大的一笔交易。

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为SpaceX租赁设备

路透社无法独立核实彭博社的消息。高盛拒绝置评，阿波罗全球管理公司和SpaceX未回应路透社的问询。

SpaceX在10月表示，一家与阿波罗全球管理公司关联的实体将购买AI芯片和服务器设备，并将其租赁给该公司。该安排涉及约400亿美元的本金支付。租赁期将从设备交付时起略超过五年，设备预计将于2027年上半年交付。该交易旨在为SpaceX随着其人工智能业务发展而不断增长的计算需求提供资金。

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