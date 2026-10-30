在美国，自2025年起失去人工智能影响程度较高岗位的劳动者，寻找新工作的时间比其他被解雇者长约一个月。他们在被解雇一年后仍处于失业状态的可能性高出约10个百分点，《财富》报道称，消息援引高盛的一项研究。

高盛经济学家皮耶尔弗朗切斯科·梅表示，这些影响的规模可与此前几波技术变革相提并论。该银行研究了自1979年以来因技术变革而失业的劳动者数据。此前的分析显示，他们的实际收入增长较慢，再次失业的风险在很长一段时间内仍然较高。

35岁及以上劳动者的差距

根据高盛的估计，被该银行归为可能被AI取代的35岁及以上劳动者，重返充分就业所需的时间约多五周。对于35岁以下的人群，这一差距约为三周。

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美国劳工统计局的数据也显示，所有被解雇劳动者中存在年龄差异。在此前岗位工作至少三年的人中，截至2026年1月，25至54岁人群有72.9%再次就业。55至64岁组的这一比例为57.3%，65岁及以上劳动者为38.6%。

如何确定AI的可能影响

高盛利用Current Population Survey补充调查的数据，分析了2016年至2025年间失业的超过1.5万名劳动者。该调查没有直接询问使用AI是否是导致解雇的原因。因此，该银行构建了一项指标，考虑了AI对职业的影响程度、行业内AI的采用程度以及岗位是否被取消。

按该指标排名前30%的劳动者被归类为可能被AI取代者。对于2023年之前的解雇，高盛未发现该群体与其他被解雇劳动者之间存在显著差异。与此同时，斯坦福数字经济实验室的研究人员表示，他们没有看到AI在整个经济范围内大规模取代劳动者，不过他们将最易受AI影响职业中22至25岁年轻人的就业差距主要归因于招聘减少。

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